Rupert Murdoch tritt ab Wie in „Succession“? Jetzt kommt der echte Kendall zum Zug

Über Murdochs Abgang und mögliche damit verbundene Veränderungen in der Unternehmensführung war schon seit langem spekuliert worden. Der 52-jährige Lachlan Murdoch arbeitet schon seit vielen Jahren gemeinsam mit seinem Vater in den Medienunternehmen. Auch sein 50 Jahre alter Bruder James Murdoch war eine Zeit lang als möglicher Nachfolger seines Vaters angesehen worden, hatte den Konzern jedoch 2020 verlassen. Danach galt der Weg an die Spitze als frei für Lachlan – als Kronprinz seines Vaters angesehen, soll er die Unternehmen in dessen Sinne weiterführen.