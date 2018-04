Russischer Autohersteller: Lada rast in die Gewinnzone

Dies könne, so Maure, „negative Folgen für den russischen Automarkt und für die Finanzergebnisse von AvtoVAZ haben“. Dabei hat Lada mit einer Quote von 86 Prozent noch den höchsten Lokalisierungsgrad aller Marken, also den höchsten Anteil der von in Russland produzierten und in Rubel abgerechneten Einzelteile. Helfen solle dem Konzern laut Maure eine weitere Erneuerung seiner Modellpalette.