Russischer Impfstoff „Wir haben absolut keinen Bedarf an Sputnik V“

Das Interesse an dem russischen Corona-Impfstoff ist in der EU allerdings nur mäßig ausgeprägt. Thierry Breton, der zuständige EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen und Leiter der Impfstoff Task-Force der EU, erklärte am Sonntag gegenüber dem französischen Fernsehsender TF1: „Wir haben absolut keinen Bedarf an Sputnik V“. Allein mit den in Europa hergestellten Impfdosen, die er auf 300 bis 350 Millionen beziffert, könne schon bis zum 14. Juli eine „Herdenimmunität“ auf dem gesamten Kontinent erreicht werden. Aus Sicht von Breton sollte die EU europäischen Impfstoffen den Vorrang geben. Einer Produktion des russischen Vakzins in Europa stehe er allerdings aufgeschlossen gegenüber.