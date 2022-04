Russland-Sanktionen „Das Preisbarometer für Kohle schlägt gerade wild aus“

In den vergangenen Jahren wurde Kohle vor allem als Klimakiller betrachtet. Kann es angesichts der allgemeinen Rohstoffknappheit nun zu einer Renaissance der Kohle in Deutschland kommen?

An eine Renaissance der Kohle glaube ich noch nicht. Allerdings wird Kohle nun einen ganz wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland leisten. Sollte die Kohle mittel- bis längerfristig weiter genutzt werden als Energiewende-Back-up, dann empfehlen wir der Politik, noch mal über die Optimierung der CO2-Emissionen von Kraftwerken nachzudenken. Dazu gibt es vielfältige Technologien wie etwa die sogenannte CCS-Technik oder auch erste Versuche der Beimischung von Ammoniak, später vielleicht einmal grün produzierter Ammoniak.



