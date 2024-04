Ryanair-Chef Michael O’Leary „Alle reden über Boeing, fast niemand über Airbus“

Nun, im Moment füllen sich Ihre Maschinen fast von selbst zu Rekordpreisen, Ihre Forderungen an die Politik sind die gleichen wie vor der Corona-Pandemie, Sie schimpfen nicht über Streiks und statt zu investieren, wollen Sie offenbar im großen Stil Aktien zurückkaufen.

Und wenn das so wäre, darum soll mir gleich langweilig werden? Und das in der Flugbranche? Bitte. Mein Job ist gerade aufregender denn je. Es gibt so viele gute Nachrichten! Wir sind größer als vor der Coronazeit, besiegen die Piraten der Online-Reisebüros und machen Fliegen trotz aller Anstrengungen der EU und der deutschen Regierung zur umweltfreundlichsten Art zu reisen. Außerdem gibt es endlich Hoffnung bei Boeing, die uns in den kommenden zehn Jahren 360 Flugzeuge liefern sollen, aber bisher nicht so recht auf Trab kamen.