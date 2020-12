Ryanair kauft 75 Boeing 737 Max Der Deal seines Lebens

Und selbst wenn Ryanair jetzt Geld zahlt. Am Ende steht für die Iren ein Gewinn in Milliardenhöhe. Denn wie viele Linien verkaufte das Unternehmen schon bisher seine Maschinen unmittelbar nach der Übernahme an einen Investor für einen deutlich höheren Preis als es selbst bezahlt hat – und mietete sie anschließend zurück. Bei den bisherigen 737 kassierte Ryanair bei solchen Verträgen dem Vernehmen nach bis zu 40 Millionen Dollar pro Flieger. Und auch wenn der Marktwert der Max wegen der Probleme derzeit niedriger ist also vor 2019: „Dank des sensationellen Rabatts dürfte für Ryanair im Prinzip der gleiche Betrag rauskommen“, so ein Flugzeugfinanzierer. Damit hätte Ryanair an dem Deal unterm Strich drei Milliarden Dollar verdient, statt drei Milliarden zu bezahlen.



