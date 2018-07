Ryanair, Philips, Michelin: Die Quartalszahlen des Tages

Streiks drücken Gewinn bei Ryanair

Der irische Billigflieger rechnet in diesem Sommer mit niedrigeren Ticketpreisen als ursprünglich erwartet. Grund seien der harte Wettbewerb, das heiße Wetter in Nordeuropa und Unsicherheiten durch Streiks. Im ersten Geschäftsquartal fiel der Gewinn auch wegen höherer Personal- und Treibstoffkosten um 20 Prozent auf 319 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr hielt Ryanair an seiner Prognose fest.