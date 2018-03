Saarstahl: Dieser Stahlkonzern setzt trotz Strafzöllen weiter auf das US-Geschäft

VölklingenDer saarländische Stahlhersteller Saarstahl blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Und das nicht nur, weil der Konzern nach einem verlustreichen Jahr 2016 zuletzt endlich wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist: Das Ebit (also das Ergebnis vor Steuern und Zinsen) stieg von minus 155 Millionen Euro im Vorjahr auf plus 110 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017.