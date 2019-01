 Saatgut: Monsanto darf Patent für genetisch veränderte Baumwolle in Indien anmelden

Neu-DelhiDie Bayer-Tochter Monsanto hat einem Insider zufolge in einem Gerichtsstreit um genetisch veränderte Baumwolle in Indien einen Sieg errungen. Indiens Oberster Gerichtshof habe Monsanto erlaubt, ein Patent auf genetisch verändertes Baumwoll-Saatgut anzumelden, sagte ein Unternehmensinsider am Dienstag. Gegen Monsanto hatte die indische Saatgutfirma Nuziveedu Seeds geklagt.