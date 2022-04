Salmonellenausbruch bei Ferrero „Da verzichte ich lieber auf Kinder-Produkte“

Es lässt sich doch kontrollieren, ob Salmonellen in einem Werk sind.

Richtig, aber ich kann doch noch so toll mein Haus geputzt haben, wenn der Besuch seine Schuhe nicht hinreichend abputzt, dann habe ich Dreck im Haus. So liegt das Salmonellenproblem oftmals in der Lieferkette aufgrund belasteter Rohwaren wie Kakaomasse oder Milchpulver. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Lieferanten regelmäßig Stichproben ziehen und ihre Ware kontrollieren, bevor sie diese verkaufen. Die Hersteller kontrollieren regelmäßig den Wareneingang in ihren Fabriken auf mögliche Verunreinigungen. Nur bis diese Stichproben vom Labor ausgewertet sind, vergehen schon mal zwei bis drei Tage. Dann ist die Rohware meist schon verarbeitet. Aber die Besonderheit an diesem aktuellen Fall ist nicht, dass Salmonellen im Werk aufgetreten sind, sondern dass Ferrero offenbar im Dezember bereits davon wusste und erst Wochen später Ware zurückgerufen hat. Das kann und darf nicht sein, dass sich ein solcher Fall über eine so lange Zeit hinzieht.