Salz- und Düngemittelhersteller: K+S strebt 2019 deutliches Ergebnisplus an

Im vergangenen Jahr setzte das Kasseler Unternehmen 4,0 Milliarden Euro um, ein Plus von elf Prozent. Dazu trugen höhere Preise und ein gestiegener Absatz, vor allem aus dem neuen Werk des Unternehmens in Kanada, bei. Dieses Werk führte im vergangenen Jahr allerdings auch zu Abschreibungen, was neben höheren Zinsaufwendungen einen Rückgang des Nettogewinns von gut 41 Prozent auf 85 Millionen Euro zu Folge hatte. Die Aktionäre müssen sich deshalb mit einer zehn Cent niedrigeren Dividende von 25 Cent je Aktie begnügen.