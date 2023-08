Sammelklage: 3M schließt Milliardenvergleich wegen Ohrstöpseln

Der US-Mischkonzern 3M legt mit einer Milliardenzahlung den Streit um die Lieferung angeblich mangelhaften Gehörschutzes an das US-Militär bei. Der Hersteller von Klebebändern, Haftnotizen, Elektrowerkzeugen und medizinischen Produkten habe sich auf einen Vergleich in Höhe von sechs Milliarden Dollar geeinigt, teilte 3M am Dienstag mit und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Mit der Einigung will der Mischkonzern 260.000 Klagen aus dem Weg räumen.