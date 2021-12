Sammelklage: Daimler schließt in Kanada Vergleich mit Diesel-Klägern

Daimler hat im jahrelangen Rechtsstreit mit Besitzern von Mercedes-Dieselwagen wegen überhöhter Abgaswerte in Kanada einen Vergleich geschlossen. Die Kosten beliefen sich auf umgerechnet rund 175 Millionen Euro für rund 83.000 betroffene Pkw und Sprinter-Vans, teilte Daimler am Freitag mit. Für die Kosten sei bilanzielle Vorsorge getroffen worden. Die finale Zustimmung des zuständigen Gerichts in Ontario steht noch aus.