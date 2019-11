Samsung und CATL: BMW erweitert milliardenschwere Batteriezellen-Aufträge

BMW will bis 2023 25 Modelle mit Elektroantrieb im Programm haben. Elektrofahrzeuge sollen bis 2025 für ein Drittel und bis 2030 für die Hälfte des Absatzvolumens stehen. In einem neuen Batteriezentrum in München tüftelt BMW an Forschung und Produktionsprozessen. Allein die Zellen, die in die Batterien eingesetzt werden, will BMW bis auf weiteres nicht selbst fertigen, sondern von Lieferanten beziehen.