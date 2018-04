Sanierungskonzept: SPD mahnt Opel und PSA zur Einhaltung von Zusagen

BerlinDie SPD hat Opel in Deutschland und den französischen Mutterkonzern PSA ermahnt, einmal gemachte Zusagen bei der Sanierung des defizitären Autoherstellers nicht infrage zu stellen. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sowie führende SPD-Politiker aus den Bundesländern mit Opel-Standorten nahmen dabei am Montag ausdrücklich PSA-Chef Carlos Tavares in die Pflicht.