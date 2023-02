Saori Dubourg BASF-Vorständin geht – und macht den Weg nach China frei

Am 24. Februar und somit exakt ein Jahr nach Kriegsausbruch in der Ukraine stellt BASF seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Brudermüller hat sich im Kriegsjahr 2022 mit dramatischen Formulierungen und Warnungen an die Politik hervorgetan. Manche haben sich im Nachhinein als überspitzt herausgestellt. „Wollen wir sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören?“, warnte der BASF-Chef entsetzt, als Politiker und Ökonomen im April ein Gasembargo forderten. Kurz vor einer Peking-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz intervenierte der BASF-Chef erneut: „Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir vom China-Bashing wegkommen“, mahnte Brudermüller. Sicher, der Manager will den Wohlstand der Welt sichern, vor allem aber das eigene Geschäftsmodell schützen.