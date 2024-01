Saori Dubourg: Kann die ehemalige BASF-Vorständin ihre Stärken in Österreich ausspielen?

Seit Dubourg abrupten Abgang ist inzwischen ein Jahr vergangen. Zwischenzeitlich war es ruhig geworden um die Managerin. Jetzt wurde Dubourg auf der Suche nach einem geeigneten CEO-Posten bei Greiner fündig. Dort will die Managerin in den kommenden Jahren vor allem die grüne Transformation vorantreiben. Bis 2030 will das Unternehmen klimaneutral werden. „Der Transformationsdruck auf Unternehmen ist hoch“, wird Saori Dubourg in einer Mitteilung zitiert. Sie sei überzeugt, dass sich „nachhaltiger ökonomischer Erfolg nur mit Innovationskraft sowie ökologischer und gesellschaftlicher Verantwortung erzielen lässt.“