Zudem stellte Vorstandschef Joachim Kreuzburg die Mittelfristziele auf den Prüfstand und will diese im Januar aktualisieren. An der Börse wurde die Geschäftsentwicklung mit Missfallen aufgenommen. Die Aktien brachen an der Frankfurter Börse um mehr als zwölf Prozent ein und notierten so niedrig wie zuletzt in der Anfangszeit der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020.