Schadenersatzklagen wegen Lkw-Kartell: Daimler muss sich als erster vor Gericht verantworten

StuttgartDas Stuttgarter Landgericht hat am Donnerstag die erste Schadenersatzklage gegen den Lastwagenhersteller Daimler wegen seiner Beteiligung am Lkw-Kartell verhandelt. Ein Recyclingunternehmen aus Halle an der Saale warf dem Konzern vor, mit den anderen Nutzfahrzeugherstellern Preise abgesprochen zu haben.