Schäden am Vorgängermodell der 737 Max Die Probleme bei Boeing reißen nicht ab

Zusätzlich gibt es nun auch noch mit einem anderen Modell Probleme für Boeing, wenn auch eher wirtschaftlicher Natur: Der Zeitung „Seattle Times“ zufolge stornierte die russische Fluggesellschaft Aeroflot offiziell eine Bestellung von 22 Dreamlinern im Wert von etwa 5,5 Milliarden Dollar. Boeing verliert dadurch immer mehr an Boden gegenüber Airbus, der Titel des weltgrößten Flugzeugbauers könnte in diesem Jahr an den europäischen Konkurrenten gehen.