Schäden durch PFAS Es geht um hohe Millionensummen: BASF verklagt eigene Versicherer

Dass BASF überhaupt in den Streit um angeblich gefährlichen Feuerlöschschaum verwickelt ist, liegt an einer in dieser Hinsicht unheilvollen Akquisition: Nicht BASF selbst hat einen Bestandteil des angeblich gefährlichen Schaums hergestellt, sondern das im Jahr 2009 von dem deutschen Chemiekonzern zugekaufte Unternehmen Ciba. Der Hersteller lieferte eine Chemikalie mit dem Namen Lodyne an andere Chemieunternehmen, die daraus den Stoff formten, den Feuerwehrleute verwenden, um an Einsatzstellen Löschschaum zu produzieren.