Schiffbau Bremerhavener Lloyd Werft an Rönner-Zech-Gruppe verkauft

Die Bremerhavener Lloyd Werft ist an die Rönner-Zech-Gruppe verkauft worden. Wie Rechtsanwalt Christoph Morgen am Samstag mitteilte, wurde der Kaufvertrag am späten Freitagabend unterschrieben. Morgen ist Insolvenzverwalter der Muttergesellschaft MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern. „Zwei Tage lang haben wir mit unterschiedlichen Bietern intensive Verhandlungen geführt“, hieß es. „Uns sind beide Konzepte umfangreich dargestellt worden. Am Ende hat die Rönner-Zech-Gruppe den Zuschlag erhalten.“ Bei den neuen Besitzern handelt es sich um den Bremer Bauunternehmer Kurt Zech und den Bremerhavener Stahl- und Schiffbauunternehmer Thorsten Rönner. Das Bundeskartellamt muss dem Kauf noch zustimmen, was zeitnah erwartet wird.