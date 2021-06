Schiffbaubetriebe Bund stützt MV Werften mit Millionenhilfen

Die existenzgefährdeten MV Werften sollen mit weiteren millionenschweren Staatshilfen über die Coronakrise gerettet werden. Die Schiffbaubetriebe in Wismar, Warnemünde und Stralsund erhalten rund 300 Millionen Euro in Form einer stillen Beteiligung und Darlehen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung, wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag mitteilte.