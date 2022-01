Schiffbauer in der Krise Unterschätzt die deutschen Werften nicht!

Für die deutschen Unternehmen ist das eine riesige Chance - und nicht die einzige. Die globale Energiewende wird eine neue Nachfrage nach Schiffen auslösen. Die Länder weltweit bauen zahlreiche Windparks auf hoher See. „Die Anforderungen an die Schiffe verändern sich“, sagt Schiffbauingenieur Sprenger. So sei etwa die Nachfrage nach Arbeitsschiffen für die Errichtung und Wartung von Windparks auf hoher See nach wie vor nicht gestillt. Mit Spannung beobachtet Sprenger erste Pilotprojekte von schwimmenden Windrädern in Gewässern mit großer Wassertiefe. „Ich sehe hier großes Potenzial für deutsche Werften, nicht nur im Schiffbau, sondern auch in der Fertigung von Tragstrukturen für Windenergieanlagen“, sagt Sprenger.