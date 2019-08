Schlachtkonzern Tönnies Unappetitlicher Machtkampf der Wurstfabrikanten

Was bisher nicht bekannt war: Am 23. Mai 2019 hatte Robert Tönnies in einem Schreiben Festge gebeten, von seinem Posten zurückzutreten. Grund: Festges Doktorarbeit im Fach Gerichtsmedizin aus dem Jahr 1974 über die Alkoholdiffusion bei Wasserleichen. In dem Schreiben heißt es „Auch wenn diese Arbeit nun schon einige Jahre zurückliegt, so ist die Grausamkeit der Inhalte erschreckend. Sicherlich, die von mir gewählte Umschreibung ist drastisch, die Inhalte Ihrer Doktorarbeit vermag sie allerdings immer noch nicht treffend zu beschreiben.“