Schleswig-Holstein Milliardeninvestition in Heide – Batteriehersteller Northvolt will Fabrik bauen

Northvolt setzte aber dennoch die Vorbereitungen in Heide fort. Anfang Februar hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Northvolt in Schweden besucht, die Investitionsentscheidung für Heide blieb aber zunächst weiter in der Schwebe.



Lesen Sie auch: Diese Batteriefabriken sind viel weiter als Tesla in Grünheide