Schmähpreis Plagiarius „Schönes Design, für Jedermann bezahlbar“: Die dreistesten Produktfälschungen des Jahres

Platz 3 geht an die Kopie eines Fahrzeugdiagnosesystems (OBD). Autobauer entwickeln sie, um Modelle zu reparieren und zu warten, in dem Fall steckt Mercedes-Benz hinter dem Original-Produkt (links). Das Unternehmen OBD Diagnostic Tools mit Sitz in Fellbach (Baden-Württemberg) gewinnt den dritten Platz im Schmäh-Wettbewerb: Die Firma hat das abgekupferte Diagnosesystem über eine Webseite und Ebay verkauft. Gefälschte Fahrzeugdiagnosesysteme verwenden oft veraltete Software ohne Aktualisierungen – und erkennen deshalb möglicherweise Fehler nicht. Für die Verletzung der Markenrechte gab es in diesem Fall sogar eine zivilrechtliche Verurteilung des Landgerichts Stuttgart und ein Strafverfahren.



Bild: Aktion Plagiarius e.V.