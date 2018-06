Schmerzmittel: BASF-Produktion von Ibuprofen in den USA fällt drei Monate aus

DüsseldorfIbuprofen, eines der am häufigsten eingesetzte Schmerzmittel, könnte knapp werden. Das Produktionswerk des Chemiekonzerns BASF im US-Bundesstaat Texas stehe wegen eines technischen Defektes seit dem 3. Juni still und werde wohl innerhalb von zwölf Wochen repariert, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch. Details sollen im Juli veröffentlicht werden. Ob es zu Engpässen in den Apotheken komme, könne er aber nicht sagen, da unklar sei, wieviel die Pharmazeuten gelagert hätten.