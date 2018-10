Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub bleibt in Saudi-Arabien aktiv

MannheimDer Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub will sich nach dem gewaltsamen Tod des saudi-arabischen Regimekritikers Jamal Khashoggi nicht aus Saudi-Arabien zurückziehen. „Ich bin geschockt über den Fall Khashoggi“, sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs am Dienstag während einer Telefonkonferenz. „Wir werden aber deshalb nicht unser Geschäft in Frage stellen.“