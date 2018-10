Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub schraubt Gewinnerwartung wegen Autoflaute zurück

22. Oktober 2018 , aktualisiert 22. Oktober 2018, 16:50 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Dieselaffäre in Deutschland, Nachfragerückgang in China – die Entwicklungen in der Branche wirken sich aufs Wachstum des Schmierstoffherstellers aus.