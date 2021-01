Schnäppchenpreis: British-Airways-Mutter IAG übernimmt Air Europa für 500 Millionen Euro

Die British-Airways-Mutter IAG schluckt die spanische Air Europa zum Schnäppchenpreis. Der Konzern legt mit 500 Millionen Euro nur noch halb so viel auf den Tisch wie im November 2019 in Aussicht gestellt und muss den Kaufpreis auch erst in sechs Jahren überweisen, wie die International Airlines Group (IAG) am Mittwoch mitteilte. Zu IAG gehören neben British Airways unter anderem bereits die spanischen Fluglinien Iberia und Vueling sowie die irische Aer Lingus.