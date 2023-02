Schneider Electric: Ein Deutscher führt Frankreichs größten Industriekonzern

Herweck ist bereits die zweite langjährige Siemens-Führungskraft, die CEO eines französischen Großkonzerns wird. Vergangenes Jahr stieg die frühere Chefin der Siemens-Zugsparte, Sabrina Soussan, zur Présidente-Directrice Générale (PDG) des französischen Wasser- und Abfallriesen Suez auf.



Lesen Sie auch: Wie Sabrina Soussan Frankreichs zweitgrößten Wasserkonzern steuert



Schneider Electric hat sich seit Herwecks Wechsel an der Börse wesentlich besser entwickelt als Siemens. Das Schneider-Papier hat seinen Wert seit Oktober 2016 mehr als verdoppelt und notiert zweieinhalb Mal so hoch wie damals. Der Kurs der Siemens-Aktie stieg im selben Zeitraum nur um 56 Prozent. Auf der Siemens-Hauptversammlung klagten Siemens-Aktionäre kürzlich, dass Schneider Electric deutlich höher bewertet sei als Siemens. Schneiders Börsenwert liegt mit 89 Milliarden Euro niedriger als der von Siemens mit knapp 120 Milliarden Euro; allerdings ist Siemens gemessen am Umsatz mehr als doppelt so groß.