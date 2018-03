Schöller-Eisfabrik: Das zähe Ende einer Produktion

Die drei Männer in der Lounge haben es auf die Kühltanks abgesehen. Beste Ware sei das, sagt der eine. Und einen Abnehmer habe er quasi schon. In der Nähe von Bremen, da kenne er einen Großhändler für solche Sachen, das Warenlager hätten sie doch alle schon mal von der Autobahn gesehen. Der kauft so was! Die beiden anderen nicken, klar, die Tanks seien schon toll. Aber gleich über 60 Stück mit einem Fassungsvermögen von bis zu 20 000 Litern? Ja logo, der hat da Hunderte stehen! Und überhaupt, sonst gehe man halt weiter Richtung Osten. So super Ware, wann bekomme man die schon mal in der Menge?