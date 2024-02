Schuldfrage nach Mieles Stellenabbau „Ampel-Regierung verteuert den heimischen Standort“

„Die Verlagerung von Produktionsstandorten ins Ausland ist per se kein Indiz für eine Standortschwäche. Beispiel sind die großen Autokonzerne, die in der Vergangenheit gerade mit der Standortdiversifizierung die Autoproduktion hierzulande gesichert haben“, sagt er gegenüber dem Tagesspiegel. Vielfach bestehe „hohes Interesse am größten Industrieland in Europa. Dafür stehen Standortentscheidungen von Chipherstellern oder Batterieproduzenten für Deutschland“, ergänzt Gornig. Daher gebe es keinen Grund zur Torschlusspanik.



