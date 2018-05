Schwaches Quartal: Kalter Winter macht Heidelcement zu schaffen

Die Kurpfälzer konnten den Nettoverlust des ersten Quartals durch die Trennung von Geschäftsteilen zum großen Teil ausbügeln. Der Verkauf der Kalksandsteinsparte in Deutschland und des Weißzementgeschäfts in den USA brachte 134 Millionen Euro Gewinn ein, so dass unter dem Strich sechs Millionen Überschuss standen gegenüber einem Fehlbetrag von 35 Millionen Euro vor Jahresfrist.