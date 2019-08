Schwaches Quartal Thyssenkrupp senkt Jahresprognose nach erneutem Gewinneinbruch

Insgesamt schrumpfte der operative Gewinn in den ersten neun Monaten auf 683 Millionen Euro von 1,3 Milliarden Euro. Viele Analysten hatten bereits ihre Erwartungen für das Gesamtjahr gekappt. Vara Research kam in einer von Thyssenkrupp in Auftrag gegebenen Analystenbefragung auf einen Durchschnittswert von rund 888 Millionen Euro. „Die Steigerung der Leistungsfähigkeit hat in allen Geschäftsbereichen Priorität“, kündigte Kerkhoff an. Mehrere Geschäfte wie etwa die mit Federn und Stabilisatoren für die Autoindustrie oder mit Grobblechen für die Bauindustrie würden auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls abgestoßen. Die Verwaltungskosten würden deutlich gesenkt und die Stahlsparte neu aufgestellt. Kerkhoff will zudem den geplanten Abbau von 6000 Arbeitsplätzen der Konzerns vorantreiben.