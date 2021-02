Schwäbischer Batteriehersteller Batteriekonzern Varta und die E-Auto-Frage

Mit einem neuen Höchstwert beim Varta-Umsatz war also zu rechnen. So weit, so gut. Darüber hinaus hatte Varta noch eine rätselhafte Ankündigung auf Twitter und Facebook gemacht: „This year, Independence Day is on 18th February.“ Über der weißen Schrift auf schwarzem Grund war bloß das gelbe, auf die Spitze gestellte Varta-Dreieck platziert. Vartas Unabhängigkeitstag? Was sollte das bedeuten? Mit den vorläufigen Jahreszahlen folgte nun auch die Auflösung: Mit einem neuen Markenauftritt unter dem Spruch „Empowering Independence“ wolle Varta künftig seine Rolle als Technologieunternehmen betonen, „das die Zukunft der Batterietechnologie für ein unabhängigeres Leben ermöglicht“, schreibt Varta.