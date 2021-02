Schwäbischer Batteriehersteller Baut Varta bald Batterien für Elektroautos?

Mit einem neuen Höchstwert beim Varta-Umsatz wird also zu rechnen sein. So weit, so gut. Aber darüber hinaus? Darüber hinaus wird Varta noch etwas verkünden, was sich wohl in keinem der bislang veröffentlichten Finanzreports andeutete. Ganz altmodisch: eine Überraschung. Am Dienstag veröffentlichte Varta auf Facebook und Twitter eine rätselhafte Ankündigung: „This year, Independence Day is on 18th February.“ Über der weißen Schrift auf schwarzem Grund ist bloß das gelbe, auf die Spitze gestellte Varta-Dreieck platziert. Vartas Unabhängigkeitstag? Was soll das bedeuten? Die Firma äußert sich auf Anfrage nicht zu dieser Andeutung.