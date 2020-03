Schwäbischer Batteriehersteller So will Varta dem Virus trotzen

Von Hoffnung beflügelt zeigten sich vergangenes Jahr auch Anleger, Fondsmanager und Investoren: Die Varta-Aktie hatte sich innerhalb von 19 Monaten verfünffacht, von rund 20 Euro (März 2018) auf 120 Euro (Dezember 2019). Zuletzt wurde die Aktie aber – nicht nur im Strudel der Coronakrise – nach unten gerissen: Im Januar musste Varta eingestehen, dass chinesische Batteriehersteller Vartas Innovationen nacheiferten und kopierten, Großkunden hätten teilweise auch chinesische Batterien bestellt. Die Schwaben stellen Varta-Patentverletzungen fest und leiteten „umgehend rechtliche Schritte“ ein, mahnten Hersteller und Händler ab. Offenbar kehrt der Glaube an Varta aber langsam wieder zurück: In den vergangenen Tagen orientierte sich der Kurs wieder deutlich nach oben.



Freuen wird sich darüber auch der österreichische Investor und Milliardär Michael Tojner, der 2007 über seinen Mischkonzern Montana Tech in den Besitz von Varta gelangte. Heute, zweieinhalb Jahre nach dem Börsengang, ist er mit rund 58 Prozent noch Mehrheitseigner sowie Aufsichtsratsvorsitzender. Sein erster Angestellter, Varta-Chef Schein, verkündet nun, er sehe „derzeit keine Beeinträchtigungen unseres Geschäfts infolge des Coronavirus“. Varta hat derzeit keinen bestätigten Corona-Fall, lediglich vereinzelte Mitarbeiter befinden sich in freiwilliger, häuslicher Quarantäne. Ungerührt von der grassierenden Pandemie stellt der Chef fest, werde er „durch die hohe Nachfrage nach unseren Lithium-Ionen-Batterien (…) die Produktionskapazitäten weiter massiv ausbauen und das dynamische Wachstum fortsetzen“. In Zahlen: Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Batterie-Boss mit einem Umsatz zwischen 780 und 800 Millionen Euro. Auch ohne den Sondereffekt der Varta-Haushaltsbatterien-Übernahme bedeutet das eine Steigerung zwischen 32 und 38 Prozent. Das klingt für Varta-Verhältnisse geradezu moderat.