Schweinefleisch Warum die Deutschen weniger Schweinefleisch essen

Die Schlachtkonzerne und Verarbeiter leiden darunter. „Einen Ersatz für China – einen Markt in der Größenordnung mit einer Vorliebe für die Produkte, die wir in Deutschland nicht so mögen – gibt es auf der Welt nicht“, sagt Steffen Reiter, Geschäftsführer der Exportorganisation German Meat.



Die Ironie ist: Bei anderen Teilen des Schweins ist die Nachfrage auch in Deutschland noch so groß, dass das Fleisch aus dem Ausland importiert wird. „Bei den Lieblingsartikeln der Verbraucher, wie Filets und Minutensteaks, haben wir einen Selbstversorgungsgrad von deutlich unter hundert Prozent, gerade weil in den Angebotswochen der Lebensmittelhändler riesige Mengen nachgefragt werden“, sagt Torsten Staack. „Das kann der deutsche Markt heute schon nicht mehr abbilden.“