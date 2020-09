Schweinepest Ende der Party

Nun ist die Party bei den deutschen Schweineproduzenten also vorerst vorbei. Nach einem bestätigten Fall vergangene Woche bei einem Wildschwein in Brandenburg ist nichts mehr, wie es war. In der Branche geht die Angst um. Dass die ASP schon seit Februar vor den Toren Brandenburgs und Sachsens stand, betrachteten selbst Schweinebauern im weit entfernten Reken im Münsterland mit großer Sorge. So wie etwa Klaus Sicking, der neben Getreide und Gemüse auch Schweine züchtet und mästet. 300 Sauen bringen in Reken jedes Jahr rund 6000 Ferkel auf die Welt. Die Schnitzel und Filets landen in den Theken von Edeka-Märkten, in Restaurants und Kantinen von Aramak und EssArt.