Schweizer Chemiekonzern: Clariant steigert Gewinn um 15 Prozent

Unter der Ägide des neuen Großaktionärs will Clariant seine Renditen im laufenden Jahr weiter steigern. Zudem hielt die Firma an der mittelfristigen Prognose fest und peilt weiterhin eine bereinigte Ebitda-Marge von 16 bis 19 Prozent an. Im Vorjahr lag diese bei 15,3 Prozent.