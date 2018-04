Schweizer Industriekonzern: ABB hält an Stromnetz-Geschäft fest – und verzeichnet guten Jahresauftakt

ZürichDer Schweizer Industriekonzern ABB will trotz des Drucks von Großaktionär Cevian am Geschäft mit Stromnetzen festhalten. „Natürlich sind wir immer offen für den konstruktiven Dialog mit Aktionären“, sagte ABB-Chef Ulrich Spiesshofer am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. „Der Entscheid, die Sparte im Konzern zu halten, ist aber gefallen, und wir werden diesen Bereich weiterentwickeln.“