Schweizer Pharmakonzern: Novartis meidet einen Preiskrieg mit Donald Trump

Auch ohne Mehreinnahmen aus den USA läuft es für den weltgrößten Hersteller von verschreibungspflichtigen Medikamenten derzeit rund: Der bereinigte operative Gewinn stieg im ersten Halbjahr zu konstanten Wechselkursen um sechs Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar. Damit befindet sich der Konzern bereits in der für das Gesamtjahr angepeilten Bandbreite eines Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereichs. Beim Umsatz peilt Novartis ein Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich an.