Schweizer Technologiekonzern: Oerlikon verkauft Getriebegeschäft an US-Autozulieferer

ZürichDer Schweizer Oerlikon-Konzern verkauft das Getriebegeschäft an den amerikanischen Automobilzulieferer Dana. Der zugrundeliegende Unternehmenswert betrage 600 Millionen Franken, was ungefähr auch dem erwarteten Barmittelzufluss entspreche, teilte Oerlikon am Montag mit. Der Erlös solle in die Bereiche Oberflächenlösungen und moderne Werkstoffe investiert werden.