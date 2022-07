Schwere Belastungen: Adidas dampft Gewinn- und Umsatzprognose deutlich ein

Die ausbleibenden Verkäufe in China, dem renditestärksten Sportartikelmarkt, belasten auch die Margen: Die Bruttomarge ging auf 50,3 von 51,8 Prozent zurück. Adidas versucht nun, die Überbestände in den Regalen in China abzubauen. Das dürfte die Bruttomarge zum Jahresende weltweit auf 49,0 Prozent drücken; bisher hatte Adidas mit 50,7 Prozent gerechnet. Adidas leidet wie andere westliche Textilkonzerne seit dem vergangenen Jahr auch unter Boykottaufrufen in den sozialen Medien, nachdem im Westen Kritik am Umgang Chinas mit der uigurischen Minderheit in Xinjiang geübt worden war.