Schwere Vorwürfe Wie Textilfabriken in Bangladesch mit Gewerkschaften umgehen

In Bangladesch werfen Gewerkschaften den Textilfabriken Massenentlassungen nach Protestaktionen von Mitarbeitern vor. In den vergangenen zwei Monaten seien zwischen 1000 bis 5000 Beschäftigte entweder entlassen worden oder aus Angst vor polizeilicher Verfolgung untergetaucht, wie die drei Gewerkschaften Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation, National Garment Workers Federation und Bangladesh Garments Workers Unity Council der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten.