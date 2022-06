Schwerindustrie: Stahlhersteller Voestalpine hebt nach Milliardengewinn Dividende an

Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine hat dank einer hohen Nachfrage das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte eingefahren. Trotz Lieferkettenproblemen und massiv gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen habe das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende März) auf 2,29 Milliarden Euro von 1,15 Milliarden Euro verdoppelt werden können, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.