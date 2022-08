Schwieriger Umstieg von Gas auf Öl „Die stellen irgendwann das Gas ab, prophezeite mein Vater. Ich habe darüber immer gelacht.“

Während die Schmelzöfen der rund 400 Eisengießereien in Deutschland ihr Material mit Strom erhitzen, sind die gut 200 Aluminium-Gießereien in Deutschland in der Produktion auf Gas angewiesen. Was einfach zu sein schien – Öl statt Gas zu verfeuern – wird bei näherer Betrachtung doch zum Problem. Es hängt eben an technischen Details, an Lieferzeiten, am Einzelfall. Und an Geld.