SEC und Twitter Elon Musks halber Abgang bei Tesla

Dem charismatischen 47-Jährigen ist es gelungen, aus einem als Öko-Vehikel unter Petrolheads verschrienen Fahrzeug ein begehrenswertes Sportmodell zu machen. Niedriger Verbrauch? Uninteressant, solange die Beschleunigung kaum von einem Porsche oder Ferrari getoppt wird. Ladestationen mit ästhetischem Anspruch in einem umfangreichen Netz und exklusiv für Tesla-Klientel - wer dort steht, gehört zu einem elitären Zirkel, der den Eintritt in Musks Welt bezahlen kann. Gerne auch mit einer Anzahlung auf noch nicht serienreife Fahrzeuge. Als PR-Virtuose schaltete Musk sich ein in die Rettung der in einer Höhle eingeschlossenen Kinder in Thailand, Puerto Rico bot er nach den dortigen Hurricanes an, Hilfe zu leisten. Musk bleibt im Gespräch.